Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı

Adana'da un içine gizlenmiş 5 bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında uygulama alanında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda un içerisine gizlenmiş halde 5 bin 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polisin kent merkezindeki adreslere yaptığı baskınlarda ise 355 bin adet makaron, 102 bin 660 adet doldurulmuş sigara, 145 kilogram tütün ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.