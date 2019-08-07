Adana'da uyuşturucu hap operasyonu

Adana'da polis bir kişinin otomobilinde ve evinde yaptığı aramada 40 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan aracın sahibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nden çıkan Volkan B.'nin (21) kullandığı hafif ticari araçta uyuşturucu hap olduğu ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne satmaya götürdüğü ihbarını aldı.

Polis ihbar üzerine harekete geçip aracı takip ederek Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu. Polis yaptığı aramada uyuşturucu bulamayınca hassas burunlu narkotik köpeği devreye girip arama yaptı. Köpek aracın arka bagaj kapağın alt bölümüne tepki verdi. Polis bunun üzerine kapağın arasını kontrol ettiğinde poşetler içinde hap olduğunu gördü. Polis haplara el koyup zanlıyı da gözaltına aldı.

Polis daha sonra zanlının evinde de arama yaptığında baza içinde bulduğu poşetlerdeki uyuşturucu hapa el koydu. Polis araç ve evde toplam 40 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Polis ayrıca sokak satıcılarına yönelik çalışmada ise Küçük Dikili Mahallesi'nde Sedat K.'yi 0,97 gram bonzai ile Gülbahçesi Mahallesi'nde ise Mikail B.'yi 2.86 gram bonzai ile yakaladı. Zanlılar da emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Mikail B. tutuklanırken, Sedat K. serbest kaldı.