İhlas Haber Ajansı

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Adana'da uyuşturucu ile mücadele, 1 şüpheli yakalandı

Adana’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Adana'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Yumurtalık İlçesinde bir şahsın ikametinde ve dalyan mevkiinde bulunan barakada yapılan aramada 10 kök Kenevir Bitkisi ve 503 gram Kubar Esrar Maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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