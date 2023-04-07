Adana'da uyuşturucu ile mücadele 2 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İmamoğlu ve Karataş ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen iki şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 38 kök kenevir bitkisi, 3 gram sentetik kannobionnid, 11 adet uyuşturucu hap, 1ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.