İhlas Haber Ajansı

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Adana'da uyuşturucu ile mücadele

Adana’da jandarma ekipleri tarafından 3 adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekipleri tarafından 3 adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alına bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Yüreğir ilçesinde 3 adres belirlenerek arama yapıldı. Arama da bir miktar kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüphelide gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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