Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde evinde kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde evinde kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Beypınarı Mahallesinde oturan İ.E. isimli şahsın evinde, adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Narkotik köpeği ile gerçekleşen aramada 4 ayrı poşet içerisinde toplam 2 kilo 374 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli İ.E. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.