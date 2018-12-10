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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 uyuşturucu hap, 14 rulo esrar ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 uyuşturucu hap, 14 rulo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 220 uyuşturucu hap, 14 rulo satışa hazır esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak B.A., Ş.A. ve M.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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