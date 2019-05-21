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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.


Yavuzlar, Sümer, Doğankent, Güzelyalı, Gürselpaşa, Yavuz Sultan Selim ve Yeşilyurt mahallelerinde yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 820 gram skunk esrar, 78 kök Hint keneviri, 132.82 gram sentetik uyuşturucu, 339,82 gram esrar, 103 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Ayrıca ekipler, 59 polis ile yaptığı gezici uygulamada 128 araç 186 şüpheli kişinin kimlik sorgusunu yaptı. 2 araç sürücüsüne 5 bin 273 lira para cezası kesildi.


Denetimlerin süreceği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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