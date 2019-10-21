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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında polis 2 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Polis esrarı sattığı ve eve getirdiğini belirlediği 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ali A., Medeni K., Mesut T. ve Ziya İ. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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