İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1’i tutuklanırken, 6’sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi, Şakirpaşa ve Reşatbey mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis adreslere yaptığı baskında 997 hap, 210 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 550 lira para ele geçirdi. Uyuşturucu sattığı öne sürülen Oktay Y. (26), Ramazan A. (24), Adil T. (35), Ali E. (41), Emrah S. (40), Fırat D. (39) ve Halil A.'yı (34) gözaltına alındı.


Zanlılardan Oktay Y. tutuklanırken, diğer zanlılar ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.