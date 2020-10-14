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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da bir evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ocak içinde 2 kilo 75 gram eroin ele geçirildi.

Adana'da bir evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ocak içinde 2 kilo 75 gram eroin ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde bir evde eroin olduğu bilgisine ulaştı. Polis savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte eve baskın yaptı. Polis evde hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Köpek mutfakta ocağa tepki gösterdi. Polis köpeğin tepki gösterdiği yerde yaptığı aramada 5 poşet ve 278 satışa hazır paketlenmiş halde 2 kilo 75 gram eroin ele geçirdi. Polis ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 330 liraya el konuldu.


Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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