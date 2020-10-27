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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği "Tunga" ile arama yapıldı. Polis Tunga'nın tepki verdiği yerde yaptığı aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan B.A. (29) ve S.K. (27) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Zanlıların uyuşturucuyu Doğu'dan Batı illerine götürmek istediği öğrenildi.

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