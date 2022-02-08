Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesinde ikamet eden bazı şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 122 adet sentetik hap, 10 gram metamfetamin 12 adet kenevir bitkisi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 bin 920 adet makaron, 10 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.