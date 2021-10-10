İhlas Haber Ajansı

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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 4 kilo 420 gram sıvı, 800 gram ise katı metamfetamin, 7,03 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Zanlı uyuşturucu ticareti yapmadığını içici olduğunu öne sürdü. Yusuf T. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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