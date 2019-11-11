İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Adana’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam ve Yeşiloba mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda Organize Sanayi Bölgesinde Ahmet Y. isimli zanlı 102.04 gram metamfetamin ile yakalandı. Sarıçam Mahallesi'ndeki operasyonda ise Hikmet C. (29) isimli zanlı 20.9 gram metamfetamin ile yakalandı. Yeşiloba Mahallesi'nde ise Yalçın T. (27), Bülent E. (42) ve Murat A. (23) 11.50 gram metamfetamin ile yakalandı. Zanlıların üzerinden ise bin 460 lira ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslardan Ahmet Y., Hikmet C. ve Yalçın T. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.