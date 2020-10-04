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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Eylül'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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