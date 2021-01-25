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Adana'da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39’u tutuklandı.

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39'u tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 160 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, ruhsatsız 8 tabanca ve 78 fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39'u tutuklanırken, 16 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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