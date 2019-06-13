Adana'da uyuşturucuya kameralı önlem

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında madde kullanımı açısından risk arz eden alanlara ve park alanlarına güvenlik kamera sisteminin kurulması hususunda yapılacak çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.

Vali Demirtaş, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. Sağlıklı bir toplum ve aydınlık bir gelecek kurma yolunda bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Vali Demirtaş, kentte uyuşturucunun üretim, satış ve kullanım zincirlerinin tümünü kıracaklarını ve bu maddelerin gençlerin hayatını karartmasına müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

İlçe kaymakamları ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantı, uyuşturucu madde kullanımı açısından riskli park ve rekreasyon alanlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.