Adana'da uzun namlulu silah operasyonu

Adana'da polisin takip edip durdurduğu araçtan parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda uzun namlulu tüfek getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüpheli bir hafif ticari aracı takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre süren takip sonucu şüpheli araç, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu. KOM ekipleri, sürücü Mehmet L. (39) ile yanındaki Rüstem Y.'yi (61) indirdiği araçta arama yaptı. Polis, aracın bagaj ile arka koltuğunun arasındaki zuladan, parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet L., emniyetteki sorgusunda, “Tanıdığım bir kişi, taşımam için bir koli verdi. Kolide ne olduğunu bilmiyordum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Rüstem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise terör bağlantısı olup, olmadığının belirlenmesi için kriminal incelemeye gönderildi.