Adana'da Vali Kupası Koşusunu "Bildenhan" kazandı

Adana'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından “Vali Kupası Koşusu” gerçekleştirildi. Koşuyu, "Bildenhan" ile jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.

TJK tarafından düzenlenen Vali Kupası Koşusu, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü tarafından da bir halk oyunu gösterisi sergiledi.

Daha sonra başlayan koşuda, "Bildenhan" ile rakiplerini geride bırakan Gökhan Kocakaya birinci oldu. Şampiyonluğu elde eden atın ilgililerine kupayı takdim eden Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, at sahibi Salih Yıldızer ve jokey Kocakaya'yı tebrik etti.

Koşuyu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temslilcileri izledi.