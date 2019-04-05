Adana'da veliler arasında kitap okuma yarışması

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Necati Akçağlılar İlkokulu'nda veliler arasında geleneksel kitap okuma yarışması düzenlendi. Birinci olan veliye yarım altın, ikinci olan veliye çeyrek altın 3'üncü olan veliye ise çaycı takımı hediye edildi.

Ceyhan Necati Akçağlılar İlkokulu tarafından geleneksel hale getirilen kitap okuma kampanyası kapsamında veliler tarafından okunan kitaplarının içerikleriyle ilgili 2. yarışma gerçekleşti.

Okul yönetimi tarafından "Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır", "Geliştiren Anne-Baba" ve "Güneşin Rengi" isimli 3 kitap belirlenerek velilere teslim edildi. Bu kitapların yanında velilere İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleme şartı getirildi.

Yarışmaya 35 veli kayıt yaptırdı. Kitapları okumak için 30 gün süre verildi. Süre sonunda ön eleme yarışması yapıldı. Ön eleme sonunda 5 veli, final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Final yarışmasında konuşan Okul Müdürü Ahmet Özkan Akgün katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Yarışma sonunda Meryem Kahraman birinci olarak yarım altın ödülünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Bilal'den aldı. İkinci olan veli Havva Aktaş çeyrek altın ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer'den aldı. Üçüncü veli Teslime Kahraman da çaycı takımı ödülünü Sarımazı Mahalle Muhtarı Hüseyin Çöçenoğlu'ndan aldı.

Yarışmanın ardından "Kırmızı Karınca" ve "Güneşin Rengi" kitaplarının yazarı Mehmet Ali Çiçekçi velilere seminer verdi.