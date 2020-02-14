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Adana'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Kar yağışının etkili olduğu Pozantı ilçesi kırsalında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7.Bölge Müdürlüğü yaban hayatı ve yılkı atları için doğaya yem bıraktı.


Kış aylarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanların yoğun görüldüğü bölgelerde Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır ve çalışanlar tarafından yemleme çalışması gerçekleşti.

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