İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da yağmur sevinci

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adana’da, gece başlayan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adana'da, gece başlayan yağmur vatandaşları sevindirdi.


Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Adana yeni güne yağmurla uyandı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Uzun süredir etkili olan sıcak hava, yağmurun etkisiyle serinledi.


Yağmur nedeniyle tedbirli davranan vatandaşlar dışarı şemsiyeleriyle çıkarken, bazıları ise yağmurdan kaçmaya çalıştı.


Hafta içinde hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurla birlikte sıcaklık sabah saatlerinde 23 dereceye kadar düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.