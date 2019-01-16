Adana'da yağmur trafiği felç etti

Adana’da iki gündür etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Adana'da iki gündür etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. D-400 karayolu üzerinde bulunan alt geçitleri su bastı.
Adana'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece etkisini iyice arttırdı. Sağanak yağmur nedeniyle kent merkezinde hayat olumsuz etkilenirken, D - 400 karayolu üzerinde bulunan alt geçitleri su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, su baskının alt geçitlerdeki suyun tahliyesi için Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Trafiğin yoğunluğunu arttırdığı bölgelerde trafik polisleri önlem alırken, yağmurun geceye kadar devam edeceği öğrenildi.