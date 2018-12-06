Adana'da yağmur yolları göle çevirdi

Adana'da aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü.

İlde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de etkisini sürdürdü. Bugün erken saatlerde de devam eden yağmur, yolları göle çevirdi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle su birikintilerinin olduğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yollarda su tahliyesi yaparak, trafiği normale çevirmek için çaba sarfetti.