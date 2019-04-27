Adana'da yakalanan 3 torbacı tutuklandı

Adana'da yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olaylar, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre ilk olayda Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, narkotik köpeğiyle yaptıklara aramada 1 kilo 200 gram esrarı ele geçirdi. Evde bulunan Mustafa H. (33) sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, otogarda şüphelendikleri 2 kişiyi kovalama sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Ömer D. (29) ve Mehmet Y.'nin (21) üzerinde de 398 uyuşturucu hap bulundu.

Ömer D. ve Mehmet Y. tutuklandı.