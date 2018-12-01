Adana'da yakalanan sözde il imamı Şanlıurfa polisine teslim edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evine yapılan operasyonda eşiyle birlikte yakalanan Şanlıurfa'ın sözde il imamı, karısıyla beraber Şanlıurfa polis ekiplerine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gaybubet evine operasyon düzenlendi. Örgütün gaybubet evine yapılan baskında, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yaptığı öne sürülen O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelileri 2011 ile 2014 yılları arasında Şanlıurfa'ın sözde il imamı olduğu ve Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Zanlılar Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrollerinin ardından Şanlıurfa KOM ekiplerine teslim edildi.