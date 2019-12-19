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Adana'da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlalar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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