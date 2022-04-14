Adana'da yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Adana'da 2021 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören Pos, İmamoğlu ve Kozan'daki yanan sahaları yeniden yeşertmek için toprak işleme çalışmaları sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden ağaçlandırma çalışmaları ile siyaha dönen ormanlık alanlar yeniden yeşilleniyor, yanan ağaçlarla birlikte yok olan ekosistem de canlanıyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Silvikültür Şube Müdürü İsmail Aktaş, Pos Orman İşletme Müdürü Mehmet Doğan ve teknik ekip ile birlikte orman yangını sonrası ağaçlandırma çalışmaları devam eden sahaları yerinde denetledi.

Kozan, İmamoğlu ve Pos Yüksekören mevkisinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak talimatlarını aktardı.

Pos Yüksekören'de tabi tensil sahalarında çimlenmelerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yılmaz, geçen yıl çıkan orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşil örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandığını, makineli toprak işleme ile yapılan arazi hazırlığı sonucunda alanlara tohum ekimi ve yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahaların yeniden yeşil örtüye kavuşacağını söyledi.