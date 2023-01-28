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Adana'da yanan otomobil demir yığınına döndü

Adana’da seyir halindeyken alev alan otomobil demir yığınına dönerken, sürücü canını zor kurtardı.

Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil demir yığınına dönerken, sürücü canını zor kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil seyir halindeyken, Türkmenbaşı Bulvarı'na geldiği sırada birden motor kısmından alev aldı. Kısa sürede yangın otomobilin tamamını sararken, sürücü araçtan inerek canını zor kurtardı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler gelene kadar otomobil tamamen yandı. Ekipler yanan otomobili söndürdü, ancak otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı.

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