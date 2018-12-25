Adana'da “Yanımda Kal” filminin oyunculu özel gösterimi

İşkolik bir işadamı ile sokak şarkıcısı bir kızın dramatik hikayesini konu alan “Yanımda Kal” filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Adanalı sinemaseverler ile Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde buluştu.

Vizyona girdiği günden itibaren en çok konuşulan filmler arasında yer alan “Yanımda Kal” filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Avşar Sineması'ndaki özel gösterim öncesinde salona girerek izleyenleri selamladı.

Salonda gösterilen sevgiye teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, başrolü paylaştığı Meriç Aral'ın gelemediğini ancak, sevgilerini gönderdiğini söyledi. Güzel bir film çıkardıklarını belirten Çağlar Ertuğrul, “Sıcak, samimi ve doğal bir film oldu. İzleyicilerden aldığımız olumlu tepkiler yorgunluğumuzu giderdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Sinema salonunda sevenlerinin birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Çağlar Ertuğrul, cep telefonlarını alarak özçekimi kendisi yaptı. Mütevazı kişiliği ile sevenlerinin gönlünde bir kez daha yer edinen Çağlar Ertuğrul, “Adana'nın insanları iklimi gibi sıcak. Adana kebabı da çok güzel. Gelmişken bunun da tadına vardık. Adana'dan güzel duygularla ayrılıyoruz” diye konuştu.

Filmden

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep, kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.