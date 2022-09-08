Adana'da yapılacak dört kreşten ikincisinin temeli atıldı

Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle hem eğlenip hem öğreneceği kreşler yapmaya devam ediyoruz. Haydaroğlu Mahallesi'nde yapacağımız gündüz bakımevimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde 4 kreş yapacağız. İlkinin temelini atmıştık, bugün ikincisinin temelini atıyoruz. Ailelerimiz çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, dışarıya göre ucuz kreşlere kavuşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiriyorum ve bunun gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.

"Gelir arttıkça hizmet çoğalacak"

Adana'da faaliyet gösteren firmaların vergilerini Adana'dan yatırarak, Adana Büyükşehir Belediyesinin gelirini artırması için görüşmeler yapma ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini anlatan Başkan Karalar, bu konuda gerekli girişimleri yaparak belediyeye giren paranın artmasını sağlayan kuruluşlara teşekkür etti. Karalar, çok zor şartlarda devraldıkları ve enflasyon nedeniyle işlerin iyice zorlaştığı belediyede gelir artıkça daha fazla hizmet etmeye başladıklarını, bu ivmenin yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar bütün zorluklara rağmen Adana Büyükşehir Belediyesini her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini, Adanalıya hizmet için bütün engelleri ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından gündüz bakımevinin temeli atıldı.