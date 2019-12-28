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Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda sel mağduriyeti yaşayan vatandaşlara yapılacak yardımlar değerlendirildi.


Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcıları Murat Süzen ve Zafer Öz, merkez ilçe kaymakamları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ilgili diğer yetkililer katıldı.


Vali Demirtaş toplantı sırasında yaptığı kısa açıklamada, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışıldığını belirterek karşı karşıya kalınan afeti en az hasarla atlatmak için herkesin büyük bir özveri gösterdiğini kaydetti. Devletin destekleriyle vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade eden Vali Demirtaş, “Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'mızın başına gelen bu felaketi hep birlikte atlayacağız. Herkesin bu hususta üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.


Toplantıda, Adana'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılacak yardımların yanı sıra olay anında AFAD tarafından yapılacak ani yardımlar detayları ile ele alındı.

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