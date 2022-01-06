Adana'da yeni trend: "Lahmacun arası kebap"

Adana'da bir kebapçı, lahmacun ve kente özgü Adana kebabını bir arada tatmak isteyenler için gurme dürüm yaptı. Lahmacun arası Adana kebap, vatandaşlardan tam not aldı.

Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, lahmacun ve kente özgü Adana kebabı bir arada tatmak isteyenler için gurme dürümü geliştirdi. Lahmacun arasına Adana Kebap ve üzerine tablacı salatasıyla sarılan gurme dürüm, vatandaşlardan tam not aldı. Sosyal medya sayesinde de ünlenen gurme dürüm, günde 50-60 porsiyon satılıyor.

“Ağır gibi geliyor ama hiç öyle değil”

İş yeri sahibi Cihangir Korkmaz, “Buraya gelen misafirlerimiz kebap yedim, lahmacuna yer kalmadı veya lahmacun yedim kebaba yer kalmadı dedikleri için ikisini bir arada yaptık. Çok güzel bir lezzet oldu. Müşterilere ilk etapta ağır gibi geliyor ama hiç öyle değil. Çok güzel bir tadı var. Adana için yeni bir trend. Gurme dürümü Adana çok sevdi. Bizlerde tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gurme dürüm yemeye gelen Gül Tunçsoy ise normal ciğerden çok daha güzel olduğunu söyleyerek, “Çok lezzetliydi. Kebap ve lahmacun arası böyle bir lezzet beklemiyordum, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.