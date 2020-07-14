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Adana'da 'yeşil reçete' operasyonu

Adana’da narkotik polislerinin bir eve yaptığı baskında yeşil reçeteyle satılan 131 bin 228 hap ele geçirildi.

Adana'da narkotik polislerinin bir eve yaptığı baskında yeşil reçeteyle satılan 131 bin 228 hap ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada polis, yeşil reçeteyle satılan 131 bin 288 hap, 17 sikke, 22 dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 670 lira ele geçirdi. Olayla ilgili Serkan E. ile Ahmet Yaşar Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan E. ile Ahmet Yaşar Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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