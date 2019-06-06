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Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana’da yolun kenarında vücudunda çeşitli bölgelerin de yara bulunan erkek cesedi bulundu.

Adana'da yolun kenarında vücudunda çeşitli bölgelerin de yara bulunan erkek cesedi bulundu.


Olay, Sarıçam İlçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yolun kenarın cansız halde yatan bir kişi görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ölen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yara tespit etti. Polis Şahsın trafik kazası sonucunda ölebileceği üzerinde duruyor. İsmi öğrenilemeyen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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