Adana'da yöresel ürünler kebapçıların menüsüne girdi

Adana'da bir kebapçı, yöresel yemeklerin işletmelerde satılmıyor olmasından yakınarak, kebabın yanında yöresel yemekleri de sunmaya başladı.

Adana'da işletmecilik yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, tescilli yöresel yemeklerin işletmelerde satılmıyor olmasından yakınarak menülerine yöresel ürünleri eklemeye başladı. Kebapçı, Adana'nın tescilli yemeği içli köfteyi ve bölgede çok tüketilen Ali Nazik'i menüsüne ekleyerek zamanla farklı lezzetlerle menüyü geliştireceğini söyledi.

“Yöresel ürünlerin işletmelerde satılması gerektiğini düşünüyoruz”

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir konu olduğuna değinen TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, “Adana kebabının dışında yöresel yemeklerimizin işletmelerimizde satılmıyor olması Türkiye'de zaten önemli bir sorun. Her bölgeye ait yöresel ürünlerin işletmelerimizde satılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz tabii bunun öncülüğünü yapalım istedik. Adana kebabının yanında Adana yöresel ürünü olan içli köfteyi de menümüze koyduk. Bir ucundan başlamış olduk. Analı kızlı var, ırgat aşı var, Adana'nın yüksük çorbası var. Bayağı geniş bir yöresel menüsü ve coğrafi işaretli ürünü var. Biz birisiyle işe başlamış olduk. Ülkemizde ve Adana'mızda işletmelerimizde yöresel ürünlerimizin satılmasıyla ilgili inşallah bu da örnek olur” dedi.

“Yöresel ürünleri tezgahlarda görüyor olmaları insanları mutlu ediyor”

Adana'da kebabın çok ön planda olduğunu kaydeden Serttaş, “Mesela iftarda kebap. Ertesi gün iftarda yine kebap, öğlen yemeğinde kebap, sürekli bir kebabın varyasyonlarıyla beraberiz. E tabii yöresel ürünlerimizi, evde yapılan ürünlerden iftar menülerinde ve normal menülerde tezgahlarımızda görüyor olmaları insanları mutlu ediyor. Ali Nazik aslında saray mutfağından bir yemektir. Ama bölgemizde Hatay, Antep ve Adana'da yoğun olarak tüketilen ve yoğun üretilen bir yemektir. Normalde o da bizim menülerimizde yoktu ama biz bunu daha uzun bir zamandan beri menülerimize ekledik. Ve çok güzel bir aroması, lezzetiyle hakikaten tercih sebebi oluyor” diye konuştu.