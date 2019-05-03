Adana'da Yörük Türkmen Şöleni heyecanı

Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni 4-5 Mayıs 2019'da Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılacak. Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Haşim Akça, Adanalıları şölenlerine davet etti.

Prof. Dr. Haşim Akça, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde Lokali'nde düzenlenen toplantıda, Adana'da Yörük Türkmen geleneğinin daha yoğun bir şekilde yaşanması konusunda üzerilerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Akça, Türk milletinin tüm unsurlarıyla bir ve beraber olduğunu ifade ederek, milli şahlanışın lokomotifinin de Yörük ve Türkmenler olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Akça, Yüreğir ve Sarıçam belediyelerinin katkılarıyla Adana Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ile 16 üye derneklerin iş birliğinde 4-5 Mayıs'ta Sarıçam ilçesinde Mustafalar Mahallesi Yörük Ormanı Piknik Alanında gerçekleştirecekleri 17. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ne herkesi beklediklerini kaydetti. Akça,“Şölenimizde geleneksel okçuluk gösterisinin yanı sıra Ömer Çandır ve Arzu Gök adlı sanatçılarımızın konserleri de yer alacak. Mehter ve halk oyunları gösterileri, ozanların atışması, çoban ateşi yakılması, geleneksel alan oyunlarının yapılması yer alacak” dedi.

Akça, şölenin, 4 Mayıs'ta temsili Yörük Göçünün Yüreğir PTT kavşağından başlayarak Sarıçam Bayraklı Parkta sona ereceğini, 5 Mayıs'ta da şölen alanında yapılacak geniş kapsamlı etkinliklerle sona ereceğini sözlerine ekledi.