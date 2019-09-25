Adana'da Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, yaptığı açıklamada "Kız öğrenci yurdunun 450 kapasiteli olduğunu, bu yıl 350 öğrenci alınacağını, şu an 250 öğrencinin alımının yapıldığını" belirtti. Çınar, "Diyanet Vakfı Türkiye Geneli yurt sayısı 60'tır. Adana'da yurt yoktu, temeli atıldı, 6-7 ay bekledi ve 21 ayda tamamlandı, maliyeti 34.600.000,00 TL'dir. 600.000,00 TL Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş destek verdi, 3.000.000, TL camilerde toplandı, 31.000.000,00 TL de Adanalı hayırseverlerin desteği ile tamamlandı. Yurdu, Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim ettik, yönetimi vakıftadır. Yurdun yapımı aşamasında valimizin çok yardımını gördük" dedi.