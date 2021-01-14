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Adana'da yükümlülere 'İş makinesi operatörlüğü eğitimi' verilecek

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığında kentteki yükümlülere "İş makinesi operatörlüğü eğitimi" verilecek.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığında kentteki yükümlülere "İş makinesi operatörlüğü eğitimi" verilecek.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş AKAMDER'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Yükümlülere iş makinası operatörlüğü eğitimi akabinde alacakları belgelerle hem iş sahibi olmaya devam edecekler hem de topluma yararlı hale gelmeleri sağlanmış olacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız pandemi dolayısıyla askıya alınmıştı. Ancak ocak ayından sonra açılacak olan sürücü belgeleri eğitim ve imtihanlarının açılmasıyla bu desteğimiz tekrar sürdürülecektir. Bizler AKAMDER olarak adalet için gerekli her hizmetin içerisinde destekte bulunduk ve bu desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise AKAMDER ile iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin sosyal faaliyetlerde dünya standardının üstünde olduklarını belirtti.

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