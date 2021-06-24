Adana'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı” anma etkinliği

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre ve Türkçe Yılı” anma etkinliği, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Sabri Beytorun, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilerek, anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Yunus Emre'nin dünya beşeriyetinde ortak bir değer olarak takdim edilmesi amacıyla 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anılması, Yunus Emre'nin anlaşılıp onun mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliği ile bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verildi.