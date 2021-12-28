Adana'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Zabıta ekipleri, görev sahasındaki marketlerde rafları dolaşıp etiketleri tek tek inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Denetimlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakılıyor. Raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol ediyor. Fahiş fiyatlı satışlarla haksız kazanç fırsatçılığına geçit vermeyen ekipler, usulsüzlük tespit ettiği iş yerlerine yasal işlem başlatıyor.

Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda denetimlerimizi sıkılaştırdık. İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar biz bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.