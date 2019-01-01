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Adana'da zincirleme kaza: 7 yaralı

ADANA (İHA) – Adana’da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ADANA (İHA) – Adana'da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında aksam saatlerinde meydana geldi. 10 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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