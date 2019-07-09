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Adana'da zincirleme trafik kazası :1 ölü, 7 yaralı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar mevkiinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar mevkiinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu-Adana karayolunda Kozan Caddesi üzerinde Ömer Faruk Orhan idaresindeki 01 D 5169 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ABM 003, 01 VT 731 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda otomobil şoförü Ömer Faruk Orhan olay yerinde yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan akrabası Elif Ayşe Derin ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 6 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Ömer Faruk Orhan'ın cenazesi olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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