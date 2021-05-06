Adana'daki balık ölümlerine dereye sızan sıvı beton neden olmuş

Adana'nın Feke ilçesinde Hidroelektrik Santrali inşaat sahasından sızan sıvı betonun Salam deresindeki balık ölümlerine neden olduğu belirlendi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Feke ilçesi Ortaköy Mahallesinde bulunan Salam Deresi içerisinde ve göletinde ölmüş balıkların görüldüğü bilgisinin alınması üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı-Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye sevk edildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve diğer ilgili kurumlarla yapılan incelemede balık ölümlerinin bölgede özel bir firmaya ait olan ve devam eden Hidroelektrik Santrali inşaat sahasında beton pompasından sıvı betonun kamyona aktarım esnasında yüksek basınçtan dolayı çatlak meydana geldiği, çatlaktan sızan betonun yakın mesafede bulunan Salam Deresine karışması sonucu balık ölümlerinin meydana geldiği değerlendirildi.

Su ve ölmüş balıklardan numune alınarak tahlil için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Firma hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.