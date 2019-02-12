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Adana'daki FETÖ soruşturmasında 29 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010’daki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 13’ü Adana’da olmak üzere 29’u yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010'daki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 13'ü Adana'da olmak üzere 29'u yakalandı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.


Öte yandan, yine FETÖ soruşturması kapsamında başka Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hakkında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

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