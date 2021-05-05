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Adana'daki kazada karı koca yaralandı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesinde meydana geldi. Levent Can 01 ETL 42 plakalı otomobiliyle Karataş Bulvarından şehir merkezine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma, daha sonrada bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Can ve eşi Gamze Can otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri karı kocayı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı karı koca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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