Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde ormanlık alanda, akşam saatlerinde yaklaşık 3 hektarlık Kızılçam Ormanlık alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 2 dozer ve 1 greyder gönderildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesine giden yolu trafiğe kapattı.

Yangın hala kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.