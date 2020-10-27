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Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.


İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk bölgesinde saat 14.30 sularında çıkan yangına 25 arazöz 70 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor. İlçe jandarma ekipleri bölgede yangın ile ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar yangının söndürülmesi için seferber oldu.


Bölgeye çevre il ve ilçelerden yangın ekipleri de destek için gelirken, kızılçam ormanlarının yoğun bulunduğu alanda ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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