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Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nde ormanlık alanda itfaiye ekipleri yangın ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangına helikopter de havadan destek vererek müdahale diyor. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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